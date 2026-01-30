Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Они рисуют зиму": несмотря на морозы, художники торопятся запечатлеть неповторимость нынешней зимы

Морозная и снежная белорусская зима - подарок для детворы и вдохновение для людей искусства. Для художников - желанная пора для зимних пейзажей. Несмотря на не самые благоприятные условия и сильный минус, самые смелые отправились снимать и писать с натуры.

Не запечатлеть такую зиму - просто грех. Несмотря на морозы, белорусские художники вдохновляются пленэрами и пишут картины open air (см. видео).

Заславль