"Они рисуют зиму": несмотря на морозы, художники торопятся запечатлеть неповторимость нынешней зимы
Автор:Наталья Бордиловская
Морозная и снежная белорусская зима - подарок для детворы и вдохновение для людей искусства. Для художников - желанная пора для зимних пейзажей. Несмотря на не самые благоприятные условия и сильный минус, самые смелые отправились снимать и писать с натуры.
Не запечатлеть такую зиму - просто грех. Несмотря на морозы, белорусские художники вдохновляются пленэрами и пишут картины open air (см. видео).