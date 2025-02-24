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Орган Будславского костела попал в список историко-культурных ценностей Беларуси
Сохранить наследие. За прошлый год на ремонт и восстановление исторических и культурных объектов только в Минской области было израсходовано почти 17 млн рублей. Идут работы и в Будславском костеле. Храм считается малой базиликой. Такой статус в Беларуси имеют всего 3 сакральных объекта.
Начальный этап реставрации почти завершен: усилены фундамент и кровля. Впереди реконструкция фасада, благоустройство прилегающей территории и внутренний ремонт.
Будславский костел - объект первой категории. Недавно в список историко-культурных ценностей Беларуси попал его орган. Также планируют включить другие элементы - мебель и входные двери. Всего на территории Мядельского района 56 знаковых памятников архитектуры.
Объекты включают в туристические маршруты, чтобы гости нашей страны ближе знакомились с историко-культурным наследием.