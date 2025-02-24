Орган Будславского костела попал в список историко-культурных ценностей Беларуси

Сохранить наследие. За прошлый год на ремонт и восстановление исторических и культурных объектов только в Минской области было израсходовано почти 17 млн рублей. Идут работы и в Будславском костеле. Храм считается малой базиликой. Такой статус в Беларуси имеют всего 3 сакральных объекта.



