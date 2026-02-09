От симфоний до популярной музыки - 80 лет со дня рождения композитора Эдуарда Зарицкого

80 лет могло бы исполниться Эдуарду Зарицкому. Народный артист Беларуси в числе самых плодовитых эстрадных авторов страны. Писал музыку к кинофильмам, спектаклям "Трибунал" и "Снежная королева" и даже сценкам в КВН.

В свои 20 Зарицкий стал самым молодым членом Белорусского союза композиторов. Творил в тандеме с народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом. В Национальном академическом концертном оркестре Зарицкий был правой рукой маэстро. Для коллектива создавал музыкальные программы на стихи Коласа, Купалы, Короткевича.

Автор симфоний и сюит больше запомнился популярной музыкой. Песни Зарицкого исполняли Виктор Вуячич, Ирина Дорофеева, ансамбль "Сябры". Композитор чаще других был в составе жюри главных республиканских конкурсов. Именно его решающим словом определяли победителей радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" и триумфаторов национальных отборов на детское "Евровидение".