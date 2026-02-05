От забвения к восстановлению: руины Монастыря бернардинок ждут консервации

Руины Монастыря бернардинок, которые находятся на территории Брестской крепости, законсервируют благодаря госпрограмме "Культурное пространство". Это намоленное с середины XVIII века место не раз меняло вывески. Сегодня же историки и археологи настаивают: время спасать оставшиеся своды и коридоры и вскрывать культурный слой вокруг бывшего монастырского комплекса.

Остатки былой веры бернардинок открываются лишь тем, кто через южные ворота проезжает к музею "Берестье" или Холмским воротам Брестской крепости. Неприметный фасад монастырского комплекса сегодня опоясан забором и вниманием местного РОВД. Руины - буквально выживший свидетель древнего Бреста.

Денис Марук, блогер, главный редактор портала realbrest.by:

"Здание очень скромно от дороги стоит, завернуто аутентичными арками, куда не доходят туристы. В социальных сетях начал публиковать материалы о нем, некоторые ребята проявили интерес, подтянулись. В ходе субботников было принято решение обратиться к городским властям, потому что это здание незаслуженно находится в таком забвении. Городские власти откликнулись с удовольствием".

О руинах эпизодически вспоминали. В начале 90-х специалисты обратились в Центральный военно-исторический архив в Москве. Сохраненные там чертежи монастырей помогли археологам начать раскопки.

Владимир Казаков, архитектор, директор ООО "Реставрацияинвест":

"Была задача у нас: во-первых, вскрыть костел, найти фундамент, чтобы определить его габариты. Практически полностью все подвалы были вскрыты. Перекрытия первого этажа не было, там все было засыпано. Мы тогда получили полную картину".

Виталий Пилипович, археолог, замдекана исторического факультета Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:

"В 1993 году эта площадь была исследована. Кроме самого костела, здесь были выявлены объекты более раннего периода, потому что мы знаем, что до того, как был построен каменный костел, а потом каменный монастырский комплекс, был деревянный костел. 100 % здесь жили люди, потому что были выявлены объекты XI-XIII веков".

Но все упирается в деньги. Финансирование приостановили. Фактов же из биографии святыни с каждым годом становилось больше. К началу XIX века женский монастырь и костел соседствовали с мужской обителью. Монастырский комплекс в стиле виленского барокко был мини-городом со своим аптекарским садом. С приходом Российской империи постройки передали Александровскому Брестскому кадетскому училищу, а позже разместили там госпиталь.

Дмитрий Брашко, младший научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"На момент начала Великой Отечественной войны, если говорить о территории всего Волынского укрепления, здесь располагались подразделения 95-го медико-санитарного батальона. На рассвете 22 июня вся территория Брестской крепости, в том числе и Волынское укрепление, подверглась массированному артиллерийскому обстрелу. В здании госпиталя бушевал пожар, хирургическое отделение было разрушено. Несмотря на панику и неразбериху, медперсонал делал все возможное, чтобы спасти жизни больных и раненых".

Их останки обнаружили здесь в 1964-м. Госпитальный остров до начала 90-х все еще был военной частью. Сегодня же у областных властей разработана концепция по развитию всей территории Брестской крепости, она уже в правительстве. Есть предложения и по возрождению руин.

Николай Власюк, зампредседателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома, главный архитектор Брестской области:

"Это могли бы быть не просто законсервированные, мертвые руины. Здесь можно было бы сделать, например, благоустройство прилегающей среды, регулярный партер эпохи барокко, характерный для того периода. Также можно было бы развивать тематическую сувенирную продукцию, основываясь на очень богатой истории".

Ксендз Андрей Рылко, канцлер Пинской епархии:

"То, что в наше время этот разговор подошел к тому, чтобы сохранить, законсервировать руины, - это очень правильное решение".