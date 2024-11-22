Парад авто, показ фильма и вкусная каша. Кобрин принимает фестиваль "Берестейские сани - 2025"

"Мы сегодня впервые на фестивале "Берестейские сани". И, естественно, мы привезли рождественскую, новогоднюю продукцию. Здорово, что есть такой фестиваль. Я думаю, это значимое мероприятие. Оно сплачивает всех наших людей. И деток, и взрослых приглашают в сказку", - поделилась впечатлениями народный мастер Беларуси Галина Степанюк.