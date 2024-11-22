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Парад авто, показ фильма и вкусная каша. Кобрин принимает фестиваль "Берестейские сани - 2025"
Огромная порция суворовской каши, парад стилизованных автомобилей, семейный забег, презентация фильма - Кобрин принимает яркий областной фестиваль "Берестейские сани".
11 января самая насыщенная программа трехдневного праздника. На главной площади вырос самобытный городок. Свои изделия - рождественские атрибуты, национальные костюмы и всевозможные игрушки - представляют мастера из разных уголков региона.
"Мы сегодня впервые на фестивале "Берестейские сани". И, естественно, мы привезли рождественскую, новогоднюю продукцию. Здорово, что есть такой фестиваль. Я думаю, это значимое мероприятие. Оно сплачивает всех наших людей. И деток, и взрослых приглашают в сказку", - поделилась впечатлениями народный мастер Беларуси Галина Степанюк.
Завершится фестиваль в воскресенье, 12 января, крещенским забегом. Участие в нем примут желающие со всей страны.
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