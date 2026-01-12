Перфекционист, взрывной, скромный: чем запомнился Владимир Мулявин товарищам и родным

Владимир Мулявин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f767d2fd-3997-4a19-80d3-acbb51c0ac25/conversions/27579430-2fad-4bb6-ad21-ed2c39bd0b32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f767d2fd-3997-4a19-80d3-acbb51c0ac25/conversions/27579430-2fad-4bb6-ad21-ed2c39bd0b32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f767d2fd-3997-4a19-80d3-acbb51c0ac25/conversions/27579430-2fad-4bb6-ad21-ed2c39bd0b32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f767d2fd-3997-4a19-80d3-acbb51c0ac25/conversions/27579430-2fad-4bb6-ad21-ed2c39bd0b32-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда народный артист СССР Владимир Мулявин (1941-2003 гг.) приезжал в Беларусь, то он, по сути, приезжал в Белгосфилармонию. Это первый адрес, где стал раскрываться его талант, если мы не считать армию, хотя и туда он ушел из Белгосфилармонии.

Дочь народного артиста Марина Мулявина подчеркнула, что армия сказалась на его становлении не столько мужчины (самостоятельность у него была и раньше, потому что рано ушел из дома и начал жить самостоятельно), сколько сформировала его как музыканта, ведь ему приходилось делать "халтуры", играть, писать, аранжировать.

Народный артист РСФСР Юрий Веденеев вспомнил, что Владимир Мулявин был перфекционистом и лидером, что очень чувствовалось, и это не потому, что был старше, а потому, что мог настроиться и организоваться. "Он взял лучших вокалистов, собрал квартет и хотел записать какую-то песню на телевидении. Ее писали долго, потому что он все говорил: "Вокалюги, звучкодуи, вы все орете, не слышите нот", - сказал он.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69d6b44c-d65e-440f-ae97-6b8dd3263d98/conversions/1dc22053-1985-4d58-bf10-c5fe26502343-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69d6b44c-d65e-440f-ae97-6b8dd3263d98/conversions/1dc22053-1985-4d58-bf10-c5fe26502343-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69d6b44c-d65e-440f-ae97-6b8dd3263d98/conversions/1dc22053-1985-4d58-bf10-c5fe26502343-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69d6b44c-d65e-440f-ae97-6b8dd3263d98/conversions/1dc22053-1985-4d58-bf10-c5fe26502343-xl-___webp_1920.webp 1920w

Музыкант ВИА "Песняры" (1968-1992 гг.) Владислав Мисевич отметил, что худрук знаменитого ансамбля был очень терпеливым, но взрывным. "В меня метал столовые ножи. С ним опасно было", - рассмеялся собеседник. При таких чертах характера все равно "песняр" оставался скромнейшим человеком. "Однако когда касалось дела, первые 10 лет было хождение по "мулям" (от ласкового прозвища Муля, которое ему дали коллеги. - прим. news.by). Мы-то все в стороне были, если вдруг что, только перед ним отвечали, а он уже перед всеми - и за себя, и за нас", - добавил он.

Владислав Мисевич также рассказал один интересный случай, произошедший с Владимиром Мулявиным. Однажды они, выехав из Вашингтона, поехали по южным штатам США. "Это был какой-то университетский городок, где было много студентов, людей с микрофонами, суета. И вдруг подошел корреспондент "Голос Америки" из Вашингтона и спросил, что бы хотели передать друзьям и родственникам, ведь сейчас они могут услышать их. И мы все - шасть! А Муля стоял один, и уже не как музыкант, а как советский гражданин, сконцентрировался и ответил корреспонденту, что ничего передавать не будет. На недоуменный вопрос журналиста ответил: "Мы сами приедем и все расскажем", - пересказал ситуацию музыкант ВИА "Песняры".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/898863cb-2420-41ad-bf1b-f39aa1cd9a11/conversions/906b3a33-8b8d-4ec2-a622-812b7962b1fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/898863cb-2420-41ad-bf1b-f39aa1cd9a11/conversions/906b3a33-8b8d-4ec2-a622-812b7962b1fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/898863cb-2420-41ad-bf1b-f39aa1cd9a11/conversions/906b3a33-8b8d-4ec2-a622-812b7962b1fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/898863cb-2420-41ad-bf1b-f39aa1cd9a11/conversions/906b3a33-8b8d-4ec2-a622-812b7962b1fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этот ответ, по мнению Владислава Мисевича, считается среди дипломатов образцом гражданства, смекалки, понимания точности ответа, ответа без оскорблений и унижений.

Владимир Мулявин был и хорошим советчиком, особенно для собственной дочери. По словам Марины Мулявиной, она на всю жизнь запомнила фразу, сказанную ей отцом: лучший диплом для девушки - хорошо выйти замуж.