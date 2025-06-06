"Петербургская оперетта" открывает сезон классики в Несвиже

Праздник музыки и театральной эстетики в Несвиже. Стартовали "Вечера музыкального театра "Петербургская оперетта" в замке Радзивиллов". Шедевры мировой классики звучат в исполнении артистов Петербургского театра. Программа расписана на 2 дня вперед. Сегодня оперетта в 2 действиях "Королева чардаша. (Сильва)". Завтра мюзикл по пьесе Карло Гальдони "Труффальдино из Бергамо".

"Привезли мы вам настоящие классические спектакли. Один венский классический спектакль венгерского композитора Имре Кальмана, т.е., если кому-то что-то приходит из ассоциации, когда называешь слово "оперетта", то это "Сильва". "Сильва" - дочернее название "Королевы чардаша", одна из версий, потому что их существовало великое множество. Но мы привезли классическую версию, которую когда-то сделал Александр Аркадьевич Белинский. Я с трепетом храню эту пьесу, мы с огромным удовольствием это играем".