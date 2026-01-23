Победителем 5-го сезона "Фактор.by" стал Ибрагим Карасов

5-й сезон шоу "Фактор.by" завершился. Победителем стал Ибрагим Карасов вместе со своим наставником Денисом Клявером.

В суперфинале судьбу вокалистов решали исключительно зрители - в голосовании приняли участие более 150 тыс. человек.

Юбилейный сезон "Фактор.by" собрал рекордное количество голосов

По всем законом жанра из сезона в сезон именно мужской вокал - в числе победителей. 5-й сезон не стал исключением. В этот раз "Чай втроем" Дениса Клявера принес звездному наставнику победу на шоу. Напомним, что музыканту удалось вывести в супербитву Клима Астрамовича и Ибрагима Карасова. Творческая траектория на будущее для подопечных только начинает прокладываться.

Тысячи фанатов по ту сторону экрана. Победителя выбирали всей Беларусью, Россией, к шоу подключились и страны ближнего зарубежья. Суперфинал юбилейного сезона "Фактор.by" показал самый высокий рейтинг зрительского признания. Меньше чем за 20 минут на линию шоу поступило более 150 тыс. звонков. Интрига не только за кулисами, накал страстей и среди фанатов, которые на протяжении всего финала продолжали набирать заветные номера и голосовать за своего кумира.

Пять лет в эфире отмечали всей семьей. Не только поддержать, но и произнести напутственное слово и даже покритиковать участников приехали суперфиналисты прошлых сезонов. В прямой эфир ворвались с песни. Небольшое ноу-хау проекта.

Позади несколько месяцев работы, прямых эфиров, репетиций. И вот наконец, они снова вместе на одной сцене.