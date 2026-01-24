Победителем шоу "Фактор.by" стал Ибрагим Карасов - 150 тыс. зрителей приняли участие в голосовании

Финальный аккорд 23 января прогремел на площадке 5-го сезона шоу "Фактор.by". Победителем стал Ибрагим Карасов вместе со своим наставником Денисом Клявером. В суперфинале судьбу вокалистов решали исключительно зрители. В голосовании приняли участие более 150 тыс. человек.

Юбилейный сезон шоу "Фактор.by" собрал рекордное количество голосов

Самир Елчиев, суперфиналист 4-го сезона шоу "Фактор.by":

"Мы приехали поддержать суперфиналистов 5-го сезона шоу "Фактор.by". Смотрели все выпуски, у каждого из нас разнятся мнения, у каждого свой победитель".

Главная интрига разрешилась. Победитель 5-го сезона шоу "Фактор.by" определен. К этому дню суперфиналисты шли шаг за шагом. Имя триумфатора выбирали телезрители. Главный приз - новый автомобиль. Куда отправится наш суперфиналист на новом авто?

Татьяна Трухан, педагог по вокалу шоу "Фактор.by":

"Он очень харизматичный, замечательный артист. Я счастлива и горда тем, что действительно талант, энергия и харизма победили в этом шоу. Ведь любовь зрителя не купишь".

По всем законам жанра из сезона в сезон именно мужской вокал в числе победителей, 5-й сезон не стал исключением. В этот раз "Чай втроем" Дениса Клявера принес звездному наставнику победу на шоу. Напомним, что музыканту удалось вывести в супербитву Клима Астрамовича и Ибрагима Карасова. Творческая траектория на будущее для подопечных только начинает прокладываться, а пока на камеру первые эмоции.

Денис Клявер, наставник шоу "Фактор.by", певец (Россия):

"Я поздравляю Беларусь с такой потрясающей победой, с такими великолепными артистами, которые пополнят списки величайших артистов Беларуси, которых будет любить весь мир".

Тысячи фанатов по ту сторону экрана. Победителя выбирали всей Беларусью, Россией, к шоу подключились и страны ближнего зарубежья. Суперфинал юбилейного сезона "Фактор.by" показал самый высокий рейтинг зрительского признания. Меньше чем за 20 минут на линию шоу поступило более 150 тыс. звонков. Интрига не только за кулисами, накал страстей и среди фанатов, которые на протяжении всего финала продолжали набирать заветные номера и голосовать за своего кумира.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Мы делаем очень неплохое шоу, мне кажется, даже хорошее. Большая благодарность людям, которые этим занимаются. Это, во-первых, согласитесь, огромное количество талантов в нашей стране и в соседних странах. К нам приходят заявки из десятков стран, не только из Беларуси. Конечно, это подкупает зрителя, это, во-вторых. А в-третьих, уникальность этого шоу заключается в том, что зритель сам решает, кто станет его победителем".

5 лет в эфире отмечали всей семьей. Не только поддержать, но и произнести напутственное слово и, возможно, даже где-то покритиковать участников приехали суперфиналисты прошлых сезонов. В прямой эфир ворвались с песни. Небольшое ноу-хау проекта.

Никита Белько, суперфиналист шоу "X-Factor в Беларуси":

"Мы, как люди, которые тоже прошли этот опыт, можем что-то посоветовать для момента, который будет после "Фактор.by", потому что это самый важный момент, как ты себя проявишь после проекта. Наверное, подарить какую-то веру, потому что кому-то ее не хватает. Я говорил с ребятами за сценой, мне кажется, что им нужны эти слова".

Настя Кравченко, суперфиналистка шоу "X-Factor в Беларуси":

"К каждому суперфиналисту выходит суперфиналист или же победитель прошлых сезонов и дает свое честное мнение, свою оценку и свою поддержку и мотивацию. На этом этапе зритель уже выбрал себе любимца. И зритель уже в любом случае 99 % проголосует за того, кого он себе уже выбрал".

Позади несколько месяцев работы, прямых эфиров, репетиций. Наконец они снова вместе на одной сцене.