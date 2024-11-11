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Под какие треки взрывали дискотеки мамы и папы - шоу "Фактор.by" посвятили родителям
Сердца зрителей "Беларусь 1" точно дрогнут 10 января. Шоу "Фактор.by" готовит новый прямой эфир.
Этот концерт творческая команда Белтелерадиокомпании посвятила родителям. В первой части шоу прозвучат пронзительные композиции и самые важные слова в адрес тех, кто дал жизнь и воспитал финалистов проекта, а во второй - потанцуем вместе со звездными наставниками под ретрохиты.
Под какие треки взрывали дискотеки мамы и папы подопечных Дениса Клявера, Стаса Ярушина, Ольги Бузовой и Владимира Громова? И какие секреты откроют финалисты, когда до суперфинала осталось несколько шагов?
Роман Ковалев, режиссер-постановщик шоу "Фактор.by":
"В каждом номере мы раскрываем интересную, тонкую ноту семейной жизни и тех триггеров, с которыми они сталкивались в своей семье. Это очень важно, чтобы раскрыть каждую историю по-разному. У каждого есть своя глубокая внутренняя история. Очень тонкий, душевный и внутренне наполненный прямой эфир. Так что обязательно включайтесь, будет очень душевно!"
Судьба финалистов в руках телезрителей. Голосуйте за своих фаворитов в прямом эфире после того, как отмашку дадут ведущие. Звоните или отправляйте СМС в поддержку понравившегося исполнителя!
До суперфинала осталось два эфира. Имя победителя шоу "Фактор.by" узнаем 24 января.
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