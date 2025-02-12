Под верхним слоем картины Пикассо найден портрет неизвестной женщины

Фото: The Courtauld Institute of Art

Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины испанского художника Пабло Пикассо, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Институт искусства Курто в Великобритании сделал данное открытие, когда изучал полотно "Портрет Матео Фернандеса де Сото" при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования в рамках подготовки к предстоящей выставке в художественной галерее Курто в Лондоне.

"Портрет женщины был утерян, когда Пикассо, вероятно, несколько месяцев спустя, в 1901 году нарисовал поверх него картину, изображающую своего друга-скульптора Матео Фернандеса де Сото", - говорится в материале.

Замдиректора галереи Курто Барнаби Райт заявил телеканалу, что личность дамы на нижнем слое картины пока не установлена.

"Она могла быть просто кем-то, кто позировал Пикассо… она могла быть возлюбленной, могла быть подругой", - приводит телеканал слова Райта.

Вероятно, Пикассо мог начать работать над ее портретом в Париже, где в ранние годы своего творческого пути написал несколько схожих картин.

Райт также выразил мнение, что, бросив написание портрета женщины и создав поверх него картину в холодных тонах, Пикассо, вероятно, сменил не только сюжет, но и стиль работы, перейдя к развитию "голубого периода" своей живописи.