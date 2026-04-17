Подлинные иконы Пресвятой Богородицы XIV и XV веков из Новгорода представлены в Минске

17 апреля в Национальном художественном музее Беларуси (ул. Ленина, 20) открывается второй совместный проект с Новгородским музеем-заповедником.

Экспозиция "Пять веков почитания Богоматери: обратная перспектива. XVIII-XIV вв." собрала свыше 20 шедевров иконописи. Центральная тема выставки - почитание и заступничество Пресвятой Богородицы. Впервые минская публика сможет увидеть подлинные иконы XIV и XV веков.

