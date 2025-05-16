Полувековой юбилей на сцене отмечает идейный вдохновитель ансамбля "Палеская зорачка"

Творческий юбилей - 50 лет отмечает идейный вдохновитель ансамбля "Палеская зорачка", автор социальных проектов, обладатель званий "Женщина года" и "Человек года" Елена Руденко. Под руководством талантливого педагога юные дарования познают азы хореографии, учатся уверенно держаться на сцене, а еще прославлять (через искусство) наследие восточных славян далеко за пределами нашей страны.

О творческих восхождениях и трудностях на пути к славе лауреата международных конкурсов и покорителя Голливуда - наш душевный репортаж.

Исполнять мечты детей - в этом свое призвание видит обладатель почетных званий "Женщина года" и "Человек года", основатель и художественный руководитель детского-юношеского танцевального коллектива из Мозыря Елена Руденко. Токио, Нагано, Чикаго, Лос-Анжелес, Москва, Санкт-Петербург... Воспитанники ансамбля "Палеская зорачка" восхищают зрителя самобытным стилем и красотой сценических костюмов, отточенностью движений и харизмой. Это больше чем танцевальный коллектив, скорее, школа жизни.

Каждый сезон по-своему интересен. Творческие вызовы, новые идеи, художественные находки и воплощения. Без малого 40 лет в качестве руководителя и мотиватора юных дарований. Сцена - ее страсть и любовь, их передает детям.

Танцевальная школа Елены Руденко - кузница талантов. Здесь учат уважать традиции белорусов, с помощью движений и пластики передавать культуру восточных славян, особенности менталитета - то, что всегда высоко оценивает жури авторитетных конкурсов исполнительского мастерства.

За 37 лет деятельности коллектив объехал полмира. В музее хранятся кубки, дипломы, награды престижных международных фестивалей и конкурсов. На почетном месте 4 золотые медали с чемпионата мира в Голливуде - особая гордость ансамбля.

Год от года участники ансамбля народного и эстрадного танца "Палеская зорачка" расширяет границы возможностей, демонстрируя высокий уровень мастерства, тонкие грани искусства. Сейчас готовится к поездке в Артек.