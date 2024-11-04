Последнее интервью борца Александра Медведя скоро появится на больших экранах

Последнее интервью Александра Медведя скоро выйдет на больших экранах.

5 ноября студия "Летопись" анонсировала документальные ленты, которые пока находятся в работе. Одну из последних биографий об оперной певице Светлане Данилюк представили на "Беларусьфильме" в рамках кинофестиваля "Лістапад".

Параллельно менеджмент национальной киностудии ведет переговоры с гостями форума. Ориентир - на восток. Известно, что представители крупнейшего кинофестиваля Азии в Пусане уже заинтересовались показом белорусско-российской премьеры "Черный замок" на своей площадке.