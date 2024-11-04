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Последнее интервью борца Александра Медведя скоро появится на больших экранах

Последнее интервью Александра Медведя скоро выйдет на больших экранах.

5 ноября студия "Летопись" анонсировала документальные ленты, которые пока находятся в работе. Одну из последних биографий об оперной певице Светлане Данилюк представили на "Беларусьфильме" в рамках кинофестиваля "Лістапад".

Параллельно менеджмент национальной киностудии ведет переговоры с гостями форума. Ориентир - на восток. Известно, что представители крупнейшего кинофестиваля Азии в Пусане уже заинтересовались показом белорусско-российской премьеры "Черный замок" на своей площадке.

Объединяет любителей кино и Академия искусств - 5 ноября там дала мастер-класс режиссер из Ирана Нушин Мераджи. Ее лента уже побеждала на "Лістападзе" как "Кино молодых" в 2021 году. Сегодня Нушин - член жюри основного конкурса игрового кино.

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