Праздник музыки "Заслаўе-2026": традиции, заложенные Финбергом, продолжают звучать

Традиции, заложенные Финбергом, продолжают звучать. Праздник музыки прошел в Заславле в 25-й пятый раз. В этом году торжественное открытие фестиваля было посвящено памяти композитора Алексея Туренкова.

Заславль в 25-й раз провел фестиваль музыки. Традиционно в гостях Национальный академический оркестр имени Михаила Финберга. Премьер не жалеют. В лучших традициях именно со сцены Заславля начинается турне по городам Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга. Труппа привезла совершенно новую программу, которая дальше поедет покорять белорусов. Маршрут уже построен: Молодечно, Любань, Мстиславль.

Максим Рассоха, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси им. М. Финберга: "Люди помнят, как начинался фестиваль и каким он был. Люди, которые прошли вот этот образовательный путь, ознакомительный путь. Эмоционально, и вообще понимаешь, что и как было. Мы будем и дальше продолжать удивлять зрителей прекрасного Заславля новыми и необычными программами, потому что еще много недосказанного и неизвестного в нашей белорусской культуре".

Заславчане - народ талантливый. И здесь оркестр имени Михаила Финберга находит самородки для своей команды. К слову, вы их знаете не понаслышке. Ее известность рождалась на музыкальном шоу "Фактор.by". От пристального внимания общественности сложно скрыться и сейчас. Теперь делится талантом со всей Беларусью, но уже в составе академиков сцены.

Маргарита Шибаева, финалистка 4-го сезона шоу "Фактор.by": "Это моя малая родина. Здесь я начинала делать свои первые шаги. Я помню, как я маленьким ребенком смотрела на этот оркестр. Здесь, из этого зала, выносила цветочки, просила автографы у золотого состава. А теперь я сама на сцене с этим оркестром".

В рамках фестиваля прошел традиционный конкурс юных исполнителей "Заслаўскі сшытак" в номинации "Фортепиано". Победу и возможность выступить на одной сцене с оркестром получил ученик Заславской детской школы искусств. По традиции в конкурсе приняли участие ребята со всей Минской области.

Светлана Карташева, председатель Заславского горисполкома: "В рамках фестиваля музыки Заславля проходит ежегодный конкурс среди школ искусств Минской области. "Заслаўскі сшытак" - по различным направлениям. Сегодня выступали пианисты: свои таланты продемонстрировали 29 представителей музыкальных школ Минской области".