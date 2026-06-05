"Праздник праздников": каким будет фестиваль национальных культур в Гродно

5 июня в Гродно стартует Республиканский фестиваль национальных культур. Главный режиссер мероприятия Ольга Богданович рассказала, чего ждать зрителям, изменит ли дождь планы и почему это событие стало для нее личной историей длиною в жизнь.

Накануне открытия Гродно накрыл ливень. Возник закономерный вопрос: не изменит ли непогода планы фестиваля? Как известно, главная изюминка праздника - красочное шествие, которое традиционно проходит по улице Советской, и отменять его не планируют. За всю историю фестиваля маршрут шествия менялся лишь изредка.

Ольга Богданович выразила уверенность, что вечером будет сухо: "Я уверена, что вечером будет сухо, наши яркие, колоритные национальности разведут эти тучи, солнышко появится, и все-таки мы сможем провести это мероприятие в полном масштабе. Но если дождик решит поприсутствовать на нашем празднике, мы тоже будем не против, мы к этому готовы".

В Гродно помнят: зонты здесь не помеха, а шествие всегда идет громко и танцевально.

От 11 до 43 национальностей: как рос фестиваль

Главный режиссер призналась, что рука об руку с фестивалем она идет более 10 лет - от режиссера эпизодов до главного режиссера. Для нее это событие стало личной историей:

"Я росла на этом фестивале в буквальном смысле слова. Мне очень приятно, что эта эстафета была передана мне, и я стараюсь этот фестиваль максимально сохранить", - поделилась Ольга Богданович.

Она вспомнила, что в 1996 году, когда фестиваль проводился впервые, в нем участвовали представители всего 11 национальностей. Сегодня их уже 43 вместе с белорусами.

Изначально фестиваль задумывался для мира, дружбы и объединения наций. Гродно - уникальная территория, где можно услышать любую речь: белорусскую, литовскую, латышскую. Здесь живут общей семьей, и для многих Беларусь стала второй родиной. Неудивительно, что именно Гродно стал столицей этого праздника.

Что увидят гости: шествие, подворья и "праздник праздников"

Фестиваль национальных культур остается традиционным. Туристы, гости и горожане идут на конкретные, уже устоявшиеся эпизоды. В первую очередь это шествие, а во второй день - национальные подворья.

В этом году организаторы нескромно объявили тему: "Фестиваль национальных культур - это праздник праздников". Раньше темы были разными: объединяли свадебные обряды, дарили цветы со всего мира, создавали "мир домов" - иглу, чумы, белорусские хаты и избы.

В этот раз 20 подворий вместе с белорусским покажут свои традиционные праздники и актуальные современные бренды. Белорусское подворье порадует региональными праздниками каждой области.