Праздник Весны в Смиловичах: юные мастера представили выставку к китайскому Новому году

Новый год Китай и другие восточные страны будут отмечать 2 недели. Старту Праздника Весны в Смиловичах посвятили художественный проект. В центре творчества детей и молодежи имени Сутина организовали выставку работ-победителей областных и республиканских конкурсов и фестивалей. Тематика - символ 2026 года. В экспозиции арт-лошади из дерева и металла, кожи и текстиля, вышитые и написанные на холсте.

Светлана Хасеневич, руководитель музея "Пространство Хаима Сутина":

"Ребята нашего центра традиционно принимают участие в таких конкурсах, как "Колядная зорка", "Техноелка", "Лед, цветы, фантазия". И мы очень рады, что никогда мы не уходим без дипломов. Как правило, мы всегда выходим на республиканский тур, их творческие работы выигрывают степенные дипломы ".