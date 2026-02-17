3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
Праздник Весны в Смиловичах: юные мастера представили выставку к китайскому Новому году
Новый год Китай и другие восточные страны будут отмечать 2 недели. Старту Праздника Весны в Смиловичах посвятили художественный проект. В центре творчества детей и молодежи имени Сутина организовали выставку работ-победителей областных и республиканских конкурсов и фестивалей. Тематика - символ 2026 года. В экспозиции арт-лошади из дерева и металла, кожи и текстиля, вышитые и написанные на холсте.
Светлана Хасеневич, руководитель музея "Пространство Хаима Сутина":
"Ребята нашего центра традиционно принимают участие в таких конкурсах, как "Колядная зорка", "Техноелка", "Лед, цветы, фантазия". И мы очень рады, что никогда мы не уходим без дипломов. Как правило, мы всегда выходим на республиканский тур, их творческие работы выигрывают степенные дипломы ".
Для жителей Китая Новый год остается главным праздником: считается, что именно в эти дни природа начинает пробуждаться после зимы. Страна облачается в традиционный красный цвет. На улицах - традиционные танцы дракона и льва, масштабные концерты и яркие фейерверки.