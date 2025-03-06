Представитель Беларуси на детский конкурс известен. В Иваново прошел отбор на "Славянский базар"

Минчанка Амалия Сухан представит Беларусь на XXIII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск". Она победила в белорусском национальном отборе к "Славянскому базару". Финалы проходят в Иваново - культурной столице Беларуси - 2025, сообщает БЕЛТА.

За право представить Беларусь на детском конкурсе боролись десять участников. Юные артисты исполнили две песни. Одна из них была белорусского автора, на белорусском языке. Вторая - на свой выбор.

Жюри было непросто выбрать победителя. "Нам было сегодня очень приятно вас слушать. Вы показали, что в Беларуси есть таланты, которые будут пробиваться, как ростки, покорять другие страны, другие конкурсы и представлять нашу страну всегда в лучшем виде. Самое главное - все вы лучшие," - подчеркнул председатель жюри, художественный руководитель - главный дирижер Национального академического оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга Максим Рассоха.

Диплом победителя - представителя Беларуси на XХIII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2025" на "Славянском базаре" и специальный приз под овации публики вручили 12-летней Амалии Сухан. "На самом деле я верила в себя максимально. Знала, что делаю все возможное для себя, чтобы пройти этот путь и чтобы все получилось. Главное - верить в себя", - убеждена юная исполнительница. В финале отбора Амалия Сухан исполнила песню "Я не спынюся" и композицию HOUSE OF RISING SUN.

По словам девочки, ей очень хотелось выступить на сцене "Славянского базара". "Это очень важный и волнительный момент. Можно сказать это мечта. Прямо сегодня буду начинать готовиться", - сказала минчанка. Это ее не первая попытка пробиться на "Славянский базар". Она не опустила рук в прошлом году и добилась своего в 2025-м.

Все участники получили дипломы, а также подарки от культурной столицы