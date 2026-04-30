Премьера фильма "Одно на двоих" состоится 30 апреля в Минске

30 апреля в минском кинотеатре "Москва" пройдет премьера драмы "Одно на двоих". Фильм - реквием и одновременно гимн мужеству тех, кто до последней секунды остался верен присяге.

В центре сюжета события 19 мая 2021 года, когда командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы, предотвратили трагедию в Барановичах.

Самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Несмотря на команды диспетчера катапультироваться, летчики удерживали штурвал и уводили неуправляемую машину от жилых домов на единственный свободный клочок земли, тем самым не допустив жертв среди населения.

На премьере фильма будут и те, для кого эта история - личная боль и гордость: родственники героев, их друзья и сослуживцы.

Показы ленты уже прошли в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. 30 апреля эстафету памяти принимает Минск.