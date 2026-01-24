"Профессионалы высочайшего класса" - как восстанавливали Несвижский замок более 10 лет

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea318081-1234-463d-804c-1140596e95b7/conversions/44b034cc-d7e4-418d-a5b2-246173e3c95d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea318081-1234-463d-804c-1140596e95b7/conversions/44b034cc-d7e4-418d-a5b2-246173e3c95d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea318081-1234-463d-804c-1140596e95b7/conversions/44b034cc-d7e4-418d-a5b2-246173e3c95d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea318081-1234-463d-804c-1140596e95b7/conversions/44b034cc-d7e4-418d-a5b2-246173e3c95d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Несвижский замок, ставший одной из главных туристических жемчужин Беларуси, является результатом масштабной реставрации, длившейся более десяти лет. На восстановление дворцово-паркового ансамбля, неоднократно разоренного за свою историю, государством было направлено более 70 млн долларов. Сегодня это не только музей, но и центр уникальной реставрационной школы. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Это было судьбоносное решение, принятое благодаря железной воле Президента", - заявил директор Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Дмитрий Ященко, комментируя начало реставрационных работ. По его словам, сложность восстановления заключалась в том, что замок на протяжении веков неоднократно грабили и разрушали: "Поэтому предметов оригинальных у нас крайне мало. Но, тем не менее, мы ими гордимся. Они есть".

В музее сформировалась собственная Несвижская школа реставрации, в которой работают специалисты высочайшего класса по металлу, дереву, ткани, живописи и другим направлениям. "У нас есть художники-реставраторы, которые работают с металлом, занимаются деревом, тканью, бумагой, живописью, металлошитьем" - поделился директор.

Главной ценностью музея считается не отдельные раритеты, а общий труд многих поколений. "Сокровище - это труд многих людей, которые создавали эту красоту. Это художники, которые расписывали здесь стены, архитекторы, которые планировали помещения, декораторы, которые их украшали. Мы рассказываем о белорусских людях, о мастерах", - подчеркнул Дмитрий Ященко. При этом среди экспонатов есть и уникальные предметы, такие как Слуцкий пояс, подаренный музею Президентом, и мебель, выкупленная на зарубежных аукционах.

Несвижский комплекс привлекает не только белорусов, но и все больше иностранных туристов. "Количество туристов из России увеличилось на 30 %", - сообщил директор музея. Посетителей из-за рубежа удивляет уровень музея в городе с населением 16 тыс. человек. "Без ложной скромности хочу заявить, что здесь работают профессионалы высочайшего класса. Каждый год практически мы обновляем наши экспозиции для того, чтобы соответствовать интересу иностранных туристов", - заявил Дмитрий Ященко.