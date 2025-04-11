"Пронзал каждый выход артистов". Зритель о концерте-реквиеме "Каждый третий"

Вспомнить тех, кому мы обязаны жизнью и будущим. Представители Могилевской области, а это более 2 тысяч человек, стали зрителями концерта-реквиема "Каждый третий".

Действительно, и в зале, и в жизни едва ли до конца возможно осознать весь масштаб, всю трагедию, которую пережил белорусский народ. Но помнить обязаны.

Сколько бы времени ни прошло, на глаза наворачиваются слезы при мысли о малышах, которые так и не стали взрослыми, о юношах и девушках, которые ушли молодыми, обо всех, кто хотел жить. Каждая деталь выставки, словно машина времени, возвращает в далекие сороковые.

Когда в июле 41-го закончились привычные конверты, в ход пошли солдатские треугольники как символ надежды. Если весточка с фронта доходила, значит жив. Их берегли, носили в церковь и перечитывали.

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125 граммов. Именно такая норма хлеба полагалась на неработающего белоруса в те годы. А на ребенка норма составляла лишь 70 граммов. И только для тех, кто работал на тяжелом производстве, норма была увеличена до 250. Вот на чем героически державшись, люди выиграли войну.

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От всех нелепых иллюзий, которые навязываются в "райском саду", что войну выиграли американцы, простым людям оттуда рано или поздно удастся излечиться. Жаль только, что утраченное время не вернешь. Мы потомки победителей. Само время продиктовало противостоять тем, кто продвигает идеалы нацизма.

Юрий Горбачев, начальник отдела сторожевой охраны Осиповичского завода автомобильных агрегатов:

"Я счастлив тем, что я живу в великой, прекрасной стране. Я всегда говорил и буду говорить, наша страна - миролюбивая страна. И мы не дадим никому, чтобы нас кто-то попытался завоевать. И мы должны почитать наших ветеранов Великой Отечественной войны и помнить о них".

"Нет другой республики, другой страны, которая бы так яростно и отчаянно сопротивлялась нацистским оккупантам. Белорусское партизанское движение не имеет аналогов партизанскому движению Второй мировой войны. Мы дали самое массовое сопротивление нацистам и минимальное количество предателей и тех, кто пошел с ними сотрудничать. И все это еще один важный момент. Мы скорбим о своих погибших, мы гордимся величием подвига нашего народа и мы понимаем одну фундаментальную вещь: мы наследники не полицаев, а героев и мучеников", - поделился Игорь Марзалюк - председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Тема актуальна не только для Могилевщины, она актуальна для всей Республики Беларусь, а вообще актуальна для всего мира. Ведь на самом деле те злодеяния, которые происходили на нашей белорусской земле, тот геноцид нашего народа, мы сегодня только открываем отдельные страницы той страшной истории".

Чтобы вспомнить тех, кому мы обязаны жизнью и будущим, чтобы почтить их память. 80 минут показа концерта, как 80 мирных лет после мая 45-го года.

У каждого из зрительного зала своя боль. Каждому откликнулось что-то свое. Каждый пропустил увиденное через себя до дрожи.

Зрители концерта поделились впечатлениями:

"Горечь в душе, что потеряли столько детей, братьев, отцов. Вы знаете, я плакала. Я плакала. Такое не должно повториться. И мы все - пожилые и молодежь - должны вот так кулачок сделать (сжимает кулак - прим. ред.) и защитить свою любимую Беларусь. Это самое главное. Я люблю Беларусь, и я горжусь, что я живу в ней".

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"Пронзал каждый выход наших артистов, нас погружало в историю. Ту историю, которую пережили наши деды, отцы. И те, кто живы, мы им искренне благодарны".

"Я плакал, была гордость за наших предков, в каждой семье кто-то погиб на той войне. Это очень тяжело для нашего белорусского народа".