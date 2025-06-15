Прозвучал финал XXIV Фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2025"

В Беларуси отгремел XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. В программе культурного марафона - более 70 мероприятий.

Накануне на Центральной площади состоялся гала-концерт, ставший посвящением Владимиру Мулявину. Участие приняли звезды белорусской эстрады в сопровождении Национального академического народного оркестра Беларуси имени И. Жиновича.

Праздник, который объединяет поколения и открывает новые имена на белорусской эстраде. Прозвучал финальный аккорд XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии.

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Ярко и грандиозно на сцене Летнего амфитеатра в Молодечно состоялась церемония закрытия фестиваля. 24-ю точку поставил гала-концерт. Этот вечер был посвящен благодарности и глубокому уважению к великому имени - Владимиру Мулявину. Его талант, воплощенный в творчестве "Песняров", запустил новую эпоху на белорусской эстраде.

Эстафету с зашифрованным культурным кодом Беларуси перенимают юные таланты. Обладательницей Гран-при национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни стала Анна Воронко - студентка из Бобруйска, представившая Минскую область. Ее обаяние и сильный сценический характер заслужили высшую награду - хрустальную гитару имени Мулявина.

Анна Воронко, обладательница Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:

"Это была моя желанная победа, к чему я стремилась на протяжении полугода. Я усердно готовилась каждый день. Спасибо большое всем, кто верил в меня, потому что это мои однокурсники, родители. Это и мои родственники из других стран, например, из Санкт-Петербурга. Они мне присылали сообщения со словами поддержки".

Фестиваль в Молодечно ежегодно собирает воедино целую плеяду талантливых мастеров белорусской музыки и родного языка.

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Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

"Для меня это особенный фестиваль. Он посвящается именно нашим авторам - авторам песен, поэтам, музыкантам, композиторам. Артист существует тогда, когда у него есть песни. Вот это, на мой взгляд, некое такое поклонение нашим потрясающим, талантливым людям. Этот день замечательный на самом деле, потому что на глазах я вижу, как рождаются новые звезды. А они являются будущим нашей страны".

Дмитрий Кочеровский, солист Национального академического концертного аркестра им. М. Финберга:

"Выходя на сцену фестиваля "Молодечно" как исполнитель либо как конкурсант, все равно испытываешь такие эмоции, как волнение".

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Праздник песни и поэзии собрал не только белорусов со всех областей, но и гостей из соседних стран, став настоящим международным культурным событием.

"Ехали из Рязани, и чтобы успеть, ехали 12 часов без остановки. Когда переезжаю границу, я ищу уже Белорусское радио. Оно слушается хорошо, особенно, когда звучат белорусские песни", - рассказал один из зрителей.