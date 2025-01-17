Прямой эфир будет богатым на интриги. 17 января на "Фактор.by" тройку финалистов выберут телезрители

Кто продолжит борьбу за победу в шоу "Фактор.by", узнаем уже сегодня вечером имена трех счастливчиков, которые выйдут на суперфинальную тропу 4-го сезона. Команда самого рейтингового музыкального шоу страны готовит интригующий эфир.



На сцене будет не только личная конкуренция участников, но и противостояние музыкальных эпох. Четверка финалистов исполнит по 2 песни - абсолютные белорусские хиты разных лет и ультрамодные композиции, которые слышим по радио. Детали постановок не раскрываются, но уже понятно, что будет интересно.



Вчера на репетиции особое внимание уделили раскадровке трансляции. Нас ждет динамика и драма, а также неподдельные эмоции на "Беларусь 1".