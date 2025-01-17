Прямой эфир будет богатым на интриги. 17 января на "Фактор.by" тройку финалистов выберут телезрители

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Кто продолжит борьбу за победу в шоу "Фактор.by", узнаем уже сегодня вечером имена трех счастливчиков, которые выйдут на суперфинальную тропу 4-го сезона. Команда самого рейтингового музыкального шоу страны готовит интригующий эфир.
На сцене будет не только личная конкуренция участников, но и противостояние музыкальных эпох. Четверка финалистов исполнит по 2 песни - абсолютные белорусские хиты разных лет и ультрамодные композиции, которые слышим по радио. Детали постановок не раскрываются, но уже понятно, что будет интересно.
Вчера на репетиции особое внимание уделили раскадровке трансляции. Нас ждет динамика и драма, а также неподдельные эмоции на "Беларусь 1".
Тройку суперфиналистов сформируют телезрители. Именно от вашего голосования зависит, кто продолжит борьбу за победу в шоу.
Отдать свой голос можно 17 января вечером после отмашки ведущих в течение 15 минут прямого эфира. За одного артиста можно отправить не более 5 СМС или сделать не более 5 звонков. Кто достоин победы, узнаем 24 января в суперфинале.