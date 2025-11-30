3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Реликвии семейного архива: какими эксклюзивами пополнится музей Владимира Мулявина
Сразу несколько предновогодних подарков получил музей Владимира Мулявина. Это пространство - юбиляр при Белгосфилармонии, где ровно 20 лет назад "законсервировался" дух песняра. Рабочая зона комфорта, фотографии и образы легендарного ВИА представлены на стендах, что устарели и требуют ремонта.
К реликвиям из семейного архива добавились оригинальные фото и документы, что стало исключительным откровением для поклонников. Их съемочная группа "Первого информационного" и дочь народного артиста СССР Марина Мулявина привезли из Екатеринбурга.
"Первый информационный" продолжает расследование для фильма-посвящения, который выйдет в январе ко дню рождения Владимира Георгиевича, а пока дополнения к фонду изучает новый директор. Хранителя музыкального наследия определили на семейном совете наследники песняра.
"Это я привезла из Екатеринбурга. Уникальная история, потому что здесь написано "Бригада Лявоны", 1968 год. Народная песня "Чаму ж мне не пець" в обработке Владимира Мулявина", - показала Марина Мулявина.
А говорят, нот он не знал. Истинный самородок со стипендией был зачислен на отделение народных инструментов Свердловского музучилища и на первом же курсе был отчислен, потому что "джазануть" от души любил. Приказы и фото это подтвердили. Все факты с Мариной Владимировной корреспонденты бережно собирали в Екатеринбурге для фильма, но все сенсации оставят на январь.
"А вот Международный союз деятелей эстрадного искусства. Здесь подписались Эсамбаев, Лученок, Пахмутова, Кобзон, Леонтьев, Долина, Евдокимов, Бабкина - все звезды СССР. Есть письмо для Александра Григорьевича Лукашенко в защиту папы. Это после таких петиций, личной просьбы папы Александр Григорьевич вернул его на свое место, поэтому это должно быть тоже в музее", - подробно рассказала и показала дочь Владимира Мулявина.
Марина Владимировна предложила рассмотреть и пожелтевшие снимки, что были сделаны во службы в Калининграде, где Мулявин успел поиграть в оркестре год, в Кемеровской филармонии. Откровения ждут тех поклонников, что приходят в гости к Владимиру Георгиевичу на его рабочее место. Там и правда как будто застыло время - он просто оставил свою кепку, и, кажется, вот-вот зайдет.
Теперь же все мулявинские расклады будет передавать поклонникам Анна Мулявина - невестка дочери песняра Марины Владимировны уже два месяца как директор музея при Белгосфилармонии.
Марина Мулявина:
"Я прекрасно понимаю, что только тот человек, который в этой семье, может понимать всю серьезность истории. Я уже не в том возрасте, чтобы возглавлять такие учреждения. У нас есть Анна, которая полностью в курсе всего, да и мне легче будет что-то свое добавить, и Ольга может тут же помочь. Мы решили так на семейном совете. Я думаю, что мы не прогадаем".
15 лет Анна официально находится в мулявинском ритме, воспитывает двоих правнуков Владимира Георгиевича - Мишу и Лиду. Девочку назвали в честь первой и главной любви народного артиста Лидии Кармальской. Кажется, ДНК этой малышки впитала максимум таланта от красивого дуэта.
Развивать не только потенциал Лиды, но и музея отныне стало семейным обязательством.
"На предложение я отреагировала словом "да", хотя прекрасно понимаю, что это очень ответственно, что это для меня это совершенно новое, потому что такого опыта работы у меня не было. Я работала в банке, в сфере продаж, но так как у нас с мужем были разговоры о том, что нужно продолжать семейную историю, было принято решение, что это как раз и есть та возможность", - поделилась директор музея В. Г. Мулявина Анна Мулявина.
Теорией по биографии "Песняров" здесь владеют досконально. Теперь стоит задача внедрить в практику фантазии по обновлению интерьера. Например, установить горизонтальные витрины в бельэтаже для тех оригинальных фото и документов, что годами скрываются от глаз в папках "Дело".
"У нас имеется огромное количество костюмов. Как известно, у "Песняров" костюмам придавалось огромное значение, так же как и деталям, материалу. Их делали известные дизайнеры. Хотелось бы, чтобы на бельэтаже у нас еще появились и четыре витрины для самых ярких костюмов, которые люди не видят, но помнят по видеозаписям и по концертам", - сказала Анна Мулявина.
Увы, уже несколько лет не транслируются в музее архивные выступления "Песняров" - проектор сломан и не подлежит ремонту. Экстренная актуализация музея, конечно, стоит денег, по этому поводу в том числе пройдет и сольное посвящение музыканта Петра Елфимова 16 декабря. И это личная инициатива экс-солиста "Песняров".
Петр Елфимов, певец, музыкант: "Ни для кого не секрет, что меня и Владимира Георгиевича связывает многолетняя теплая дружба. В канун 85-летия со дня рождения Владимира Мулявина я решил провести онлайн-стрим. Все средства, собранные на нем, я хочу передать в музей Владимира Мулявина в поддержку его творчества и на развитие музея".
Место, где в сигаретном дыму обрисовывали аккордами музыкальные полотна, где под кофейные ароматы строили планы на глобальные гастроли, здесь понимают и вдохновляются в том числе и признанные народные хитмейкеры. Например, народный артист России Игорь Николаев. Кстати, он является завидным фанатом "Песняров".