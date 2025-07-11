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Республиканский фестиваль белорусских фильмов в Бресте открыл прием заявок
Республиканский фестиваль белорусских фильмов, который пройдет с 25 по 29 сентября в Бресте, открыл прием заявок. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры.
Программа фестиваля предусматривает 5 конкурсов: игровых, неигровых, телевизионных, анимационных и студенческих фильмов. Подавать на суд жюри можно картины, созданные в период с 2020 по 2025 годы.
В конкурсной программе участвуют фильмы, созданные телерадиовещательными организациями, учреждениями образования - резидентами Беларуси, продюсерами. Фильмы могут быть созданы совместно с производителями иностранных государств.
Среди критериев отбора - актуальность и оригинальность темы и сюжета, убедительность и логичность их раскрытия в сценарии и диалогах персонажей; воплощение в фильме традиционных ценностей; уровень мастерства и новаторство в работе съемочной группы, а также актерского мастерства и психологическая убедительность исполнителей главных ролей и ролей второго плана.