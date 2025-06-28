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Рок-атмосфера фестиваля "Солнцестояние" в Пружанах - как это было
Пружаны в эти выходные стали эпицентром рока. "Солнцестояние-2025" состоялось. Энергия овердрайва - от звездного состава исполнителей - для 20 тыс. зрителей со всей Беларуси и не только.
Мощная звуковая волна и атмосфера праздника - это уже традиция для региона. О главном рок-фестивале этого лета.
Киловатты звука, световое шоу в мегаформате и живые выступления звезд - программа расписана на два дня, и ценители овердрайва приехали заранее, разместились в комфортном кемпинге. Те, кто на "Солнцестоянии" впервые - сразу оценили особую атмосферу.
Солнцестояние
До первого аккорда и удара в бас-бочку остаются считаные минуты. На стадионе "Муховец" в центре Пружан - солдаут. Короткий саундчек - и на сцене появляются легенды рока.
Плотный звук и децибелы на максимум - за этим ценители живой музыки приехали в небольшой городок Брестской области со всей страны и не только, многие зрители из России.
Фестиваль такого масштаба в Пружанах третий по счету. Лайн-ап рокфеста - каждый раз в обновленном формате. "Чиж и Компания", "Алиса" и проект "Горшенев" - в этом году звездность состава на максимуме. Хедлайнеры первого дня поделились своими впечатлениями от встречи с белорусской публикой.
В Пружаны с населением в 19 тыс. человек в эти выходные приехал еще один такой же город. Почти 20 тыс. зрителей посетили "Солнцестояние-2025".
Фест с таким размахом в городе уже в третий раз, и к нему традиционно готовятся основательно. В этом году в центре Пружан на фасадах домов появились новые муралы, на основной локации добавили новые развлечения и элементы комфортного отдыха для гостей: фуд-корты, кемпинг-зоны, релакс-поинты с интерактивыми играми. А еще организовали отдельную малую сцену, где себя проявили начинающие белорусские артисты.
Движение танцпола и гул басов. Даже временные дожди не помешали насладиться драйвовой атмосферой в эпицентре рока. Живая музыка и мощная энергия - не просто подарила эмоции, а объединила зрителей, которые точно встретятся еще раз на следующем "Солнцестоянии".