Рок-атмосфера фестиваля "Солнцестояние" в Пружанах - как это было

Пружаны в эти выходные стали эпицентром рока. "Солнцестояние-2025" состоялось. Энергия овердрайва - от звездного состава исполнителей - для 20 тыс. зрителей со всей Беларуси и не только.

Мощная звуковая волна и атмосфера праздника - это уже традиция для региона. О главном рок-фестивале этого лета.

Киловатты звука, световое шоу в мегаформате и живые выступления звезд - программа расписана на два дня, и ценители овердрайва приехали заранее, разместились в комфортном кемпинге. Те, кто на "Солнцестоянии" впервые - сразу оценили особую атмосферу.

Солнцестояние

До первого аккорда и удара в бас-бочку остаются считаные минуты. На стадионе "Муховец" в центре Пружан - солдаут. Короткий саундчек - и на сцене появляются легенды рока.

Плотный звук и децибелы на максимум - за этим ценители живой музыки приехали в небольшой городок Брестской области со всей страны и не только, многие зрители из России.

Фестиваль такого масштаба в Пружанах третий по счету. Лайн-ап рокфеста - каждый раз в обновленном формате. "Чиж и Компания", "Алиса" и проект "Горшенев" - в этом году звездность состава на максимуме. Хедлайнеры первого дня поделились своими впечатлениями от встречи с белорусской публикой.

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В Пружаны с населением в 19 тыс. человек в эти выходные приехал еще один такой же город. Почти 20 тыс. зрителей посетили "Солнцестояние-2025".

Фест с таким размахом в городе уже в третий раз, и к нему традиционно готовятся основательно. В этом году в центре Пружан на фасадах домов появились новые муралы, на основной локации добавили новые развлечения и элементы комфортного отдыха для гостей: фуд-корты, кемпинг-зоны, релакс-поинты с интерактивыми играми. А еще организовали отдельную малую сцену, где себя проявили начинающие белорусские артисты.