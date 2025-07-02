Самый душевный фестиваль "Александрия собирает друзей" распахнет свои объятия

Лето - пора ярких эмоций и масштабных фестивалей. Самый душевный – "Александрия собирает друзей" -- распахнет свои объятия уже в субботу, 5 июля. В этот раз на праздник Купалье ждут рекордное количество народных умельцев, артистов, в том числе из регионов России.

Там, где "Гостики", там всегда праздник. Артисты ансамбля Шкловской детской школы искусств собирают аншлаги на фестивалях. В обычной жизни педагоги прививают любовь к музыке юным дарованиям.

На фестиваль в Александрию эти артисты всегда приезжают с радостью. И стараются подарить ее зрителям, зазывая на свой "падворак", где и сувениры, и угощения.

Обрядовые, обереговые, успешницы, благополучницы - названий и значений у этих кукол немало. Мастерицы Центра ремесел Гомельского района уверяют, что это лучший подарок. Ведь созданные без ножниц и иголок они обладают магической силой.

Лучшие мастера приедут на фестиваль в Александрию. Причем не только со всех уголков Беларуси. Удивить своим творчеством спешат 1,5 тыс. участников ярмарочного действа, в том числе впервые так масштабно из России.

4 площадки под торговые объекты, в том числе кафе, фуд-корты. Три тысячи посадочных мест.

Заявлены и новинки от "Мерча Первого", а еще выставка достижений отечественного автомобиле- и тракторостроения. Площадка, посвященная главному событию года, - празднованию 80-летия Великой Победы.

Музыкальная часть праздника в Александрии - это нескончаемые концерты. Выступят самые яркие союзные белорусские и российские звезды, обладатели грантов Президента Беларуси.

И, конечно, на главной сцене - главный концерт. В этом году прозвучат самые популярные песни из кинофильмов прошлых лет.

Пока зрительный зал напоминает трансформер, который собирают из металлоконструкций. Бэкстейдж, вскоре начнутся репетиции. Кстати, в этот раз организаторы сделали подарок гостям праздника. Раскрываем секрет.

Порадует гостей праздника Купалье в Александрии и новый туристический маршрут. Водная переправа на пароме из аг. Копысь в Александрию. Построены причалы.