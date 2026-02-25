Саундтреки из любимых фильмов: в Белгосфилармонии прошел проект "Музыка кино"

В Минске прозвучали хиты из золотой киноклассики. Проект "Музыка кино" уже больше 5 лет собирает Большой зал Белгосфилармонии.

Меломаны точно знают, что в афише этого концерта всегда хиты. Проект "Музыка кино" стал настоящей визитной карточкой оркестра имени И. Жиновича.

Наталья Брацловская, солистка Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича:

"С этим проектом я пришла в коллектив. Так случилось, что солистка, которая должна была работать, не вернулась с концертов. Поэтому меня попросили попробовать исполнить программу".

Проект прописался в Белгосфилармонии с 2018 года, с тех пор не сходит с большой сцены. Каждый раз оркестр балует премьерами. Например, в этом году впервые прозвучала мелодия из кинофильма "Обыкновенное чудо". Дирижер Александр Высоцкий подбирает репертуар, пишет аранжировки. По традиции в единую симфонию складываются и советская классика, и зарубежные хиты.

Александр Высоцкий, главный дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании:

"Уже многие знают об этом проекте. Билеты достаточно быстро разбираются. В последние годы благодаря нашим преданным слушателям мы делаем даже повторные концерты".

В афише - композиции, которые всегда найдутся в нотной тетради у коллектива. В списке незаменимых - музыка из кинофильма "Пираты Карибского моря".

Борис Лившиц, директор Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича:

"Цель поставили - не обманывать зрителя. Мы берем качеством, потому что человек, уходящий с концерта с чувством, что он побывал на профессиональном мероприятии, всем будет рассказывать".