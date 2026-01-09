Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Шестой прямой эфир "Фактор.BY": кто покинет шоу навсегда

Пока циклон "Улли" хозяйничает в Беларуси, лишний раз на улицу лучше без надобности не выходить. Тем более скоро начнется музыкальный батл, которому и снег не помеха.

9 января "Фактор.BY" продолжится шестым прямым эфиром. Финалистов ждет особая тема. Свои песни они посвятят родителям.

Готовьте свои мобильные телефоны и голосуйте за своих фаворитов. Шоу доступно не только на первой телекнопке, но и на официальном сайте news.by или через одноименное приложение.

