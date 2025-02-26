Шоу, которое исполняет мечты. 28 февраля смотрите новую серию "Фактор.by 60+"

Проект, ломающий стереотипы и исполняющий мечту... "Фактор.by 60+" смотрите вечером 28 февраля на "Беларусь 1".

На сцене представители старшего поколения, которые ничуть не уступают молодежи. Чем ближе к финалу, тем сложнее выбор. С каждым выпуском участников все меньше. Остаются лучшие из лучших - теперь это 8 претендентов, которые поборются за свой шанс продолжить участие в проекте. Впереди финал и долгожданный суперфинал.

28 февраля в 20:45 на "Беларусь 1"

Конкурсанты выступят на глазах у большой телевизионной и интернет-аудитории, авторитетных наставников, доказав, что сцена всем возрастам покорна.

Судьбу артистов "60+" вершат не зрители, а признанные в своем деле профессионалы - звездные наставники. Это и есть основное отличие шоу от его молодежного аналога "Фактор.by".