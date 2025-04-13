Сколько книг в библиотечном фонде Беларуси? Белстат подсчитал

Библиотечный фонд Беларуси насчитывает почти 50 млн книг, а у трети белорусов есть читательский билет. Такие цифры сообщил Национальный статистический комитет. Специалисты посчитали самое важное в культурной сфере за 2024 год.

В стране около 6 тыс. историко-культурных ценностей. В списке архитектурные памятники, предметы искусства, объекты археологии, градостроительства и заповедные места. Музеи по всей стране (их 155) посетили почти 9 млн человек. Музейные предметы основного фонда исчисляются в 3 млн 600 тыс. единиц. В топе самых посещаемых Брестская крепость-герой, Музей истории Великой Отечественной войны, Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж".