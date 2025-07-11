Спектакль "Июль" представят на сцене Национального центра современных искусств 11 июля

Национальный центр современных искусств открывает свои залы для театра. 11 июля в 19:30 зрителям покажут спектакль "Июль" по пьесе Ивана Вырыпаева. На художественной сцене выступят выпускники минской актерской школы.

"Июль" - это не просто театральная постановка, это психологическая автобиография, с шокирующими подробностями раскрывающими темы боли, одиночества и любви.