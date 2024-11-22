Старый Новый год: традиции уникального праздника

14 января - Старый Новый год. Праздник, который отмечают по Юлианскому календарю - с современным Григорианским календарем он имеет разбежку в 13 дней. Выпадает на Святки, почитается православной церковью, хотя и не является новолетием.

А в народе вечер с 13-го на 14-е января называют Щедрик, Щедрец, Богатая кутья или Богатая Коляда. Она любима народом и сопровождается веселыми гуляниями, переодеваниями, песнями и плясками. В центре праздника - обряд колядования, когда ряженые обходят дома и дворы, радуя людей своим искусством и получая в награду лакомства.