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Старый Новый год: традиции уникального праздника
14 января - Старый Новый год. Праздник, который отмечают по Юлианскому календарю - с современным Григорианским календарем он имеет разбежку в 13 дней. Выпадает на Святки, почитается православной церковью, хотя и не является новолетием.
А в народе вечер с 13-го на 14-е января называют Щедрик, Щедрец, Богатая кутья или Богатая Коляда. Она любима народом и сопровождается веселыми гуляниями, переодеваниями, песнями и плясками. В центре праздника - обряд колядования, когда ряженые обходят дома и дворы, радуя людей своим искусством и получая в награду лакомства.
Стародавние традиции Щедрика бережно хранят современные белорусы. В Государственном музее народной архитектуры и быта в Строчицах Колядки проводят много десятков лет. Хоровые припевки и хороводы, батлейка и театр теней, мастер-классы по изготовлению вытинанки и сувениров из соломки, подвижные игры, катания на лошадях.
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