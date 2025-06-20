Стартовал 15-й сезон фестиваля "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов"

На языке танца 20 июня заговорили в Несвиже. 15-й сезон фестиваля "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" открыл закулисье для всех желающих.

В этом году театр привез премьеры: опера Чайковского "Евгений Онегин" и дуэт одноактных балетов "Пляски". В театральном замке Несвижа уже прозвучал струнный квартет Большого театра с программой "Вдохновение сердца". Также впервые на этой сцене на бис пропели оперу "Моцарт и Сальери". Право открыть юбилейный фестиваль получили две истории на пуантах: "Жар-птица" и "Шехеразада".

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:

"На сегодняшний день фактически на 99 % зал продан. Ровно 10 лет назад была такого же рода программа, были те же спектакли. Состав трупы изменился. По-новому предложена будет концепция проведения спектакля. Я всегда говорю о том, какое прекрасное место именно архитектурный ансамбль Несвижского замка. Именно Радзивиллы привезли в Беларусь и оперу, и балет".

Александра Чижик, балерина Большого театра Беларуси:

"Мы полны энтузиазма. Погода для нас, конечно, очень важна. Но как же мы оставим нашего дорогого зрителя без такого подарка?"