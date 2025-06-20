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Стартовал 15-й сезон фестиваля "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов"
На языке танца 20 июня заговорили в Несвиже. 15-й сезон фестиваля "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" открыл закулисье для всех желающих.
В этом году театр привез премьеры: опера Чайковского "Евгений Онегин" и дуэт одноактных балетов "Пляски". В театральном замке Несвижа уже прозвучал струнный квартет Большого театра с программой "Вдохновение сердца". Также впервые на этой сцене на бис пропели оперу "Моцарт и Сальери". Право открыть юбилейный фестиваль получили две истории на пуантах: "Жар-птица" и "Шехеразада".
Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:
"На сегодняшний день фактически на 99 % зал продан. Ровно 10 лет назад была такого же рода программа, были те же спектакли. Состав трупы изменился. По-новому предложена будет концепция проведения спектакля. Я всегда говорю о том, какое прекрасное место именно архитектурный ансамбль Несвижского замка. Именно Радзивиллы привезли в Беларусь и оперу, и балет".
Александра Чижик, балерина Большого театра Беларуси:
"Мы полны энтузиазма. Погода для нас, конечно, очень важна. Но как же мы оставим нашего дорогого зрителя без такого подарка?"
Своды замка Радзивиллов в этом году объединят гостей из 19 стран. Всего в рамках фестиваля пройдет 13 мероприятий. Уже завтра зрители побывают в обществе Лариных, на очередной премьере Большого театра Беларуси "Евгений Онегин".