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Стартует национальный фестиваль "Маладзечна"
Национальный фестиваль "Маладзечна" сегодня даст торжественные фанфары в честь открытия. Это 24-я в истории мотивация для поэтов и композиторов обновить белорусский репертуар. Со вторника город разогревают новыми рифмами и ритмами. Сегодня же главные аккорды.
Вчера со сцены Летнего амфитеатра выпустили во взрослую жизнь юных молодечненцев, а уже сегодня - национальные хиты, сложенные маэстро Елисеенковым. Уроженца Молодечно, что признан одним из плодовитых хитмейкеров, не стало осенью 24-го года. А он вместе с дирижером Финбергом был одним из главных символов фестиваля.
В память о композиторе солировать будут Дорофеева, Жанет, Солодуха. К слову, последний исполнит последнюю песню Елисеенкова, а за два часа до концерта-открытия даст сольник во Дворце культуры.
А во что горазды молодые авторы-песенники? Услышим сразу в двух этапах на Конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, он кульминацией, в субботу.
Музыка в память о маэстро Финберге зазвучит в городе первой. Джазу дадут в Молодечненской детской школе искусств, оттуда фестивальный ритм разойдется по пешеходной улице Притыцкого и парку Победы. Ждем реверанс белорусской культуре и от российских гостей.
Белорусская песня и поэзия прозвучит на всю страну. Благодаря Белтелерадиокомпании и телеканалу "Беларусь 3". Сегодня в 21:00 - прямая трансляция церемонии открытия фестиваля.