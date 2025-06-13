Стартует национальный фестиваль "Маладзечна"

Национальный фестиваль "Маладзечна" сегодня даст торжественные фанфары в честь открытия. Это 24-я в истории мотивация для поэтов и композиторов обновить белорусский репертуар. Со вторника город разогревают новыми рифмами и ритмами. Сегодня же главные аккорды.

Вчера со сцены Летнего амфитеатра выпустили во взрослую жизнь юных молодечненцев, а уже сегодня - национальные хиты, сложенные маэстро Елисеенковым. Уроженца Молодечно, что признан одним из плодовитых хитмейкеров, не стало осенью 24-го года. А он вместе с дирижером Финбергом был одним из главных символов фестиваля.

В память о композиторе солировать будут Дорофеева, Жанет, Солодуха. К слову, последний исполнит последнюю песню Елисеенкова, а за два часа до концерта-открытия даст сольник во Дворце культуры.

А во что горазды молодые авторы-песенники? Услышим сразу в двух этапах на Конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, он кульминацией, в субботу.

Музыка в память о маэстро Финберге зазвучит в городе первой. Джазу дадут в Молодечненской детской школе искусств, оттуда фестивальный ритм разойдется по пешеходной улице Притыцкого и парку Победы. Ждем реверанс белорусской культуре и от российских гостей.