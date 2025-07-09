Стас Михайлов рассказал, почему любит приезжать на "Славянский базар"

"Мое присутствие на этом проекте уже стало доброй традицией. Когда я приезжаю, люди едут не на сольный концерт Стаса Михайлова, а на праздник "Славянский базар". Когда люди едут из всех регионов сюда, они очень душевно воспринимают все это, потому что они уже сразу готовы к празднику. Поэтому выступление на "Славянском базаре" для меня всегда это такое радостное событие", - отметил певец.