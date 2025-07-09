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Стас Михайлов рассказал, почему любит приезжать на "Славянский базар"
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Стас Михайлов приехал на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Город встретил певца душевным теплом и рогачевской сгущенкой.
"Для маминого "Наполеона" - в самый раз, только она умеет его готовить", - улыбнулся артист, принимая подарок перед сольным концертом.
Певец признался, что любит приезжать на фестиваль, потому что на нем присутствует ощущение праздника.
"Мое присутствие на этом проекте уже стало доброй традицией. Когда я приезжаю, люди едут не на сольный концерт Стаса Михайлова, а на праздник "Славянский базар". Когда люди едут из всех регионов сюда, они очень душевно воспринимают все это, потому что они уже сразу готовы к празднику. Поэтому выступление на "Славянском базаре" для меня всегда это такое радостное событие", - отметил певец.
Витебская публика для него особенная, думающая. "Когда они слушают "Страдая, падаю, взлетая" и чувствуют строки о смысле жизни - это знак, что мы на верном пути", - поделился артист.