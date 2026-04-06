Стихи Якуба Коласа переведут на турецкий язык и издадут отдельным сборником

Стихи Якуба Коласа переведут на турецкий язык. К такому соглашению пришли Государственный литературно мемориальный музей Якуба Коласа и стамбульский университет Бейкент.

Для турецких читателей сотрудники университета переведут поэзию белорусского классика, а также издадут сборник стихов.

Это не первый случай, когда произведения Коласа адаптируют. Стихи народного поэта Беларуси звучат на 40 языках, включая латинскую и романскую группы. Строфы Коласа сочетают народный эпос и пейзажную лирику, которую тонко чувствуют поклонники во всем мире, поэтому с переводами такого уровня работают профессионалы высокого класса.