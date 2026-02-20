3.74 BYN
Судьба полуфиналистов народного шоу "Фактор.ВУ 60+" в руках звездных наставников
Автор:Редакция news.by
Проект, где сцена покорна любому возрасту. "Фактор.ВУ 60+" снова на экране. 20 февраля народное шоу врывается в полуфинал. Напомним, что на прошлой неделе звездным судьям предстояло выбрать последнюю четверку финалистов. По итогам трех кастингов профессиональное жюри отобрало 12 сильнейших голосов, которые продолжат путь к победе.
Судьба полуфиналистов в руках звездных наставников. Зрители не влияют на ход шоу, но поддерживают фаворитов просмотрами. Поэтому встречаемся 20 февраля на телеканале "Беларусь 1" в 20:45 на самом народном шоу страны.