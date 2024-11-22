Танцы, костюмы, декорации. "Рождественский бал" в Червене объединил талантливых учеников

Под звуки вальса и полонеза. Рождественский бал в Червене объединил самых одаренных учеников района. В музыкально-танцевальное путешествие по времени пригласили тех, кто проявил наилучшие способности в учебе, спорте и творчестве. Подготовка была также основательная - участники бала репетировали танцы, выбирали костюмы, создавали декорации.

Красивая музыка с классическими танцами, поэзией и театральными этюдами. На праздничном паркете - десятки блестящих пар - ученики, педагоги, приглашенные гости - сначала кружились в вальсе, а затем танцевали галоп, полонез и падеграс, бранль и кадриль.

Одаренных, талантливых и школьников объединил "Рождественский бал" в Червене. Площадкой для торжества стала СШ № 4. Все участники погрузились на один день в атмосферу сказки и волшебства.

Образы всех участников бала словно сошли со страниц книжных романов минувших столетий.