Татьяна Старченко о секрете своего успеха: Любовь к музыке и людям
Автор:Лариса Гулякевич
В чем секрет успеха пианистки, солистки Белорусской государственной филармонии Татьяны Старченко, узнали в "Актуальном интервью".
Секрет кроется в любви к музыке и людям. Думаю, именно она является фундаментом.
Помимо прочего, гость интервью еще может дирижировать и читать стихотворения. А вот к понятию творческого вдохновения белорусская пианистка относится довольно скептично. Ей ближе все-таки понятие трудолюбия. "Если ты будешь сидеть и ждать вдохновения, то не дождешься его. Оно посещает только тех, кто много работает. Другое дело, когда вдохновение вдруг нисходит на сцене. Вот это счастье!" - выразила эмоции Татьяна Старченко. Безусловно, весь трудный репетиционный процесс или радостный - это все равно репетиция, а вдохновение на сцене превращается в полет, но к нему надо идти постепенно, а не ждать.