Трубач-виртуоз Виталий Головнев сорвал овации в Минске на фестивале "Минский джаз"

Минск - столица джаза. Так в БССР решили почти век назад. Затем в импровизацию со сцены и телеэкранов зрителей погрузил легендарный оркестр Эдди Рознера, после эстафету подхватил народный артист Беларуси Михаил Финберг. Именно он 37 лет назад решил, что минскому джазу быть.

Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга" представил XXXVII музыкальный проект "Минский джаз"

Сегодня легендарный оркестр разделил сцену с именитыми музыкантами современности.

Хедлайнером фестиваля в этом году стал трубач-виртуоз Виталий Головнев. В Минск он приехал на несколько дней, но успел сорвать овации.

Виталий Головнев, трубач-виртуоз (Россия - США):

"Музыкант, композитор Юрий Саульский организовал фестиваль биг-бендов в Москве. На этом фестивале я послушал оркестр Михаила Финберга и впервые увидел выдающихся музыкантов оркестра и потрясающее звучание. Конечно, на меня это произвело колоссальное впечатление".

В то время он был студентом и мечтал получить настоящий джазовый опыт нью-йоркского джазмена. "Я всегда мечтал попасть в Нью-Йорк и пожить там какое-то время. Конечно, его сладким не назовешь. Я прошел через абсолютно разные вещи в Америке., вкусил вкус эмиграции. Получил колоссальный жизненный опыт и музыкальный как исполнитель, как профессионал", - рассказал трубач-виртуоз.

"Я вернулся на родину в Россию, у меня есть возможность выступать", - признался Виталий Головнев.

По его словам, джаз очень сильно ассимилировался в разные стили и подстиль. "Молодые люди могут слушать джаз. Интересуется абсолютно разной музыкой. Есть очень образованные люди", - отметил он.

"Я постоянно слышу, что в Беларуси очень здорово, очень круто, тут прекрасно, все говорят с большим восторгом. Мне бы очень хотелось иметь возможность приезжать выступать в Беларуси, может быть, как-нибудь в рамках фестиваля или возможности сыграть даже в клубе. Я был бы очень рад выступить со своим составом из Москвы. А может быть, если бы позволяло время и возможности, даже с составом музыкантов из Америки когда-нибудь".