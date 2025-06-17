Цифровое будущее - международная выставка Digital Expo открылась в Минске

Международная выставка Digital Expo открылась в Минске. Свои инновационные решения и технологии представили более 90 компаний, среди них лидеры IT-рынка Беларуси, России и Китая.

Цифровое будущее уже наступило: роботами сегодня никого не удивишь, нейросети обрабатывают огромное количество информации, искусственный интеллект помогает решать глобальные задачи.

Среди участников выставка Digital Expo создатели IT-решений, системные интеграторы, лидеры цифровой трансформации, разработчики ПО и продуктов для автоматизации управления бизнес-процессами.

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"Есть решения абсолютно разносторонние, мы сегодня представляем несколько своих разработок. Одна из них - это управление закупками, она внедрена на крупных белорусских предприятиях. Есть также решение, разработанное под сферу легкой промышленности, и мы его тоже сегодня представляем. Есть интеграционная шина, которая позволяет интегрировать между собой абсолютно разные продукты. И одно из важных направлений - маркировка системы индикации", - рассказал директор IT-компании Максим Ефимович.

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"Мы организовали коллективную экспозицию Смоленской области. У нас есть 3 компании, которые представляют наш регион в этом году. Компании предлагают и системы "умный дом", и системы общественной безопасности. Также они предоставляют комплексные решения для промышленных предприятий. Для нас эта выставка новая, мы пробуем себя. Мы находимся совсем недалеко от Беларуси, поэтому для нас важно находить новые выставки и налаживать контакты с новыми белорусскими партнерами", - объяснила начальник отдела международных проектов Центра поддержки экспорта Смоленской области Анастасия Шаповалова.

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Коллективный стенд инновационных научно-технических разработок представил Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь. Также можно посмотреть перспективные стартапы от резидентов Минского городского и Брестского технопарков.

Отдельно хотелось бы отметить образовательный кластер. Это ведущие университеты, ответственные за подготовку кадров цифровой индустрии. На выставке они демонстрируют свои передовые разработки и презентуют новые специальности. В числе участников образовательного кластера также профильные средние специальные учебные заведения, гимназии и школы.

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Что касается деловой программы, то заявлено более 20 тематических мероприятий, среди которых круглые столы, семинары, презентации компаний - участников выставки. Тем для обсуждения много - цифровизация в промышленности, технологии и решения для развития умных городов, импортонезависимость и технологический суверенитет, защита персональных данных, информационная безопасность и, конечно же, искусственный интеллект.