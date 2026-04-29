Участники конкурса "Вдохновение для души" посвятили свои работы белорусским женщинам

В Совете Республики подвели итоги творческого конкурса "Вдохновение для души". Проект приурочен к Году белорусской женщины. Участие приняли более 1 тыс. белорусов. Представить работу (стихотворение, видеоролик или народное искусство) нужно было в интерактивном формате как посвящение белорускам.

Финальные работы будут опубликованы на официальном сайте и в Telegram-канале Совета Республики, а песни прозвучат на белорусских радиостанциях.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Буквально в первые дни 2026 года, который Александром Григорьевичем Лукашенко был объявлен Годом белорусской женщины, родилась замечательная инициатива Совета Республики объявить творческий конкурс "Вдохновение для души". К нам поступали произведения как от школьников, так и от студентов. Для и нашего старшего поколения очень ценно, что свои произведения представляли целые трудовые коллективы".