Умер актер Рудольф Панков, озвучивавший Адриано Челентано и Энтони Хопкинса

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Актер дубляжа Рудольф Панков, который озвучивал в том числе Адриано Челентано и Дэвида Суше, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

"Легенды уходят друг за другом. Утром не стало Рудольфа Панкова", - опубликовано в телеграм-канале источника.