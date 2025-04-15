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Умер актер Рудольф Панков, озвучивавший Адриано Челентано и Энтони Хопкинса
Актер дубляжа Рудольф Панков, который озвучивал в том числе Адриано Челентано и Дэвида Суше, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.
"Легенды уходят друг за другом. Утром не стало Рудольфа Панкова", - опубликовано в телеграм-канале источника.
Панков в разные годы озвучивал Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого", Жана-Поля Бельмондо в фильме "Профессионал", Дэвида Суше в телесериале "Пуаро Агаты Кристи", Энтони Хопкинса в фильме "Тор", Марка Уильямса (роль Артура Уизли во франшизе "Гарри Поттер"), Дональда Сазерленда в франшизе "Голодные игры".