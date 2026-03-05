3.75 BYN
Умер автор гимна Беларуси, народный поэт Владимир Каризна
Автор:Редакция news.by
Не стало народного поэта Беларуси, лауреата Госпремии республики, кавалера ордена Франциска Скорины Владимира Каризны. Ему было 87 лет.
Любовью к родной стране пронизано все творчество Владимира Ивановича. Кто в Беларуси не знает песен, написанных мастером: "Беларусь мая сінявокая!", "Журавінка", "На азёрах сініх".
Владимир Каризна - автор многочисленных сборников для взрослых и детей. Более 200 его произведений положены на музыку. Их исполняли "Песняры", "Сябры", "Верасы".
Каризна написал самые главные строки для каждого белоруса - Государственный гимн, который более 20 лет вся страна поет в унисон.
Место прощания с народным поэтом будет известно позже.