Умер автор гимна Беларуси, народный поэт Владимир Каризна

Не стало народного поэта Беларуси, лауреата Госпремии республики, кавалера ордена Франциска Скорины Владимира Каризны. Ему было 87 лет.

Любовью к родной стране пронизано все творчество Владимира Ивановича. Кто в Беларуси не знает песен, написанных мастером: "Беларусь мая сінявокая!", "Журавінка", "На азёрах сініх".

Владимир Каризна - автор многочисленных сборников для взрослых и детей. Более 200 его произведений положены на музыку. Их исполняли "Песняры", "Сябры", "Верасы".

Каризна написал самые главные строки для каждого белоруса - Государственный гимн, который более 20 лет вся страна поет в унисон.