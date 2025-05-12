Умерла легенда мирового балета Алла Осипенко

Народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко ушла из жизни в возрасте 92 лет 12 мая в 6:00 мск. Об этом заявила ее невестка актриса Оксана Базилевич, сообщает РИА Новости .

Она добавила, что дата прощания еще не установлена, но церемония скорее всего пройдет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

Алла Осипенко - советская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, киноактриса и балетный педагог, родилась в 1932 году в Ленинграде. Накануне начала Великой Отечественной она была зачислена в Ленинградское хореографическое училище и окончила его в 1950 году, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой. Осипенко также была солисткой балетной труппы "Хореографические Миниатюры" под руководством Л. Якобсона и выступала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр). Кроме того, снималась в фильмах режиссера Александра Сокурова.