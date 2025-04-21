В афише Театра-студии киноактера новый спектакль. А вы уже видели философскую комедию?

Новый спектакль представлен в афише Театра-студии киноактера. Комедия - адаптация известной пьесы "Ужин с придурком" Франсиса Вебера, которая исследует комические аспекты человеческих отношений.

Очередной показ - 30 апреля вечером, а также 2 и 3 мая.

"Мудрая" комедия

Сюжет комедии такой: каждую среду компания молодых людей организует ужин, на который один из друзей должен привести смешного человека. Тот, чей "герой" окажется самым убедительным, и выиграет приз. Но все пошло не по плану.

В премьерном проекте Театра-студии киноактера все сложилось: юмор, актерская игра, хорошая музыка и оригинальная режиссура.

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Пьеса в комедийном жанре французского писателя Франсиса Вебера имеет глубокий смысл философской трагикомедии. Есть над чем поразмышлять.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии киноактера:

"Есть комедии положений, где просто люди в торт лицом падают и т. д. Это не из этих комедий. Мне кажется, что она достаточно мудра, она говорит о том, что многие люди воспримут как правду, как истину".

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Творческий тандем режиссера и композитора дает успешный результат вот уже в девятый раз. Музыка Леонида Ширина будто продолжает и раскрывает задумку постановщика спектакля Александра Ефремова.

Леонид Ширин, композитор:

"Комедия - очень сложный жанр, потому что без некоторого привлечения внимания зрителя не привлечешь. Если переберешь с этим, это тоже не очень хорошо. То есть мера, пройтись по тонкой кромке вкуса - это всегда очень важно в комедии".

Артист театра и кино Анатолий Голуб в совершенстве владеет комедийным жанром. В его творческой копилке сотни проектов в театре и кино. Над своей ролью Франсуа Пиньона работал точно, искал свой образ смешного и вместе с тем хорошего человека. Кстати, размер текста, какой он записывал на диктофон, составил 50 минут в ускоренном темпе.

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Анатолий Голуб, актер театра и кино:

"У персонажа есть какая-то внутренняя серьезная трагедия, которая была в его жизни, она там тоже обнажается. Я не буду все секреты рассказывать, пускай зрители приходят, пускай сами смотрят, пускай обретают. Сложность, конечно, в том, чтобы соединить комедию и трагедию".

А вот художник-сценограф Лидия Малашенко с мэтром режиссуры работала впервые. Несмотря на то что за плечами около 50 постановок.

Сцена из спектакля в Театре-студии киноактера news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdeb2b2b-e0fe-4def-b223-20b331634f71/conversions/5cc36dc2-862c-456c-a527-3aebb718d4e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdeb2b2b-e0fe-4def-b223-20b331634f71/conversions/5cc36dc2-862c-456c-a527-3aebb718d4e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdeb2b2b-e0fe-4def-b223-20b331634f71/conversions/5cc36dc2-862c-456c-a527-3aebb718d4e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdeb2b2b-e0fe-4def-b223-20b331634f71/conversions/5cc36dc2-862c-456c-a527-3aebb718d4e5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лидия Малашенко, художник-сценограф:

"Там есть узнаваемая репродукция знаменитых художников, некоторые из них в измененных масштабах для создания большего эффекта. И, собственно говоря, картины, сценографии просто коррелируют в общей цветовой гамме с небольшим количеством ярких акцентов на главных героях".