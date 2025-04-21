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В афише Театра-студии киноактера новый спектакль. А вы уже видели философскую комедию?
Новый спектакль представлен в афише Театра-студии киноактера. Комедия - адаптация известной пьесы "Ужин с придурком" Франсиса Вебера, которая исследует комические аспекты человеческих отношений.
Очередной показ - 30 апреля вечером, а также 2 и 3 мая.
"Мудрая" комедия
Сюжет комедии такой: каждую среду компания молодых людей организует ужин, на который один из друзей должен привести смешного человека. Тот, чей "герой" окажется самым убедительным, и выиграет приз. Но все пошло не по плану.
В премьерном проекте Театра-студии киноактера все сложилось: юмор, актерская игра, хорошая музыка и оригинальная режиссура.
Пьеса в комедийном жанре французского писателя Франсиса Вебера имеет глубокий смысл философской трагикомедии. Есть над чем поразмышлять.
Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии киноактера:
"Есть комедии положений, где просто люди в торт лицом падают и т. д. Это не из этих комедий. Мне кажется, что она достаточно мудра, она говорит о том, что многие люди воспримут как правду, как истину".
Творческий тандем режиссера и композитора дает успешный результат вот уже в девятый раз. Музыка Леонида Ширина будто продолжает и раскрывает задумку постановщика спектакля Александра Ефремова.
Леонид Ширин, композитор:
"Комедия - очень сложный жанр, потому что без некоторого привлечения внимания зрителя не привлечешь. Если переберешь с этим, это тоже не очень хорошо. То есть мера, пройтись по тонкой кромке вкуса - это всегда очень важно в комедии".
Артист театра и кино Анатолий Голуб в совершенстве владеет комедийным жанром. В его творческой копилке сотни проектов в театре и кино. Над своей ролью Франсуа Пиньона работал точно, искал свой образ смешного и вместе с тем хорошего человека. Кстати, размер текста, какой он записывал на диктофон, составил 50 минут в ускоренном темпе.
Анатолий Голуб, актер театра и кино:
"У персонажа есть какая-то внутренняя серьезная трагедия, которая была в его жизни, она там тоже обнажается. Я не буду все секреты рассказывать, пускай зрители приходят, пускай сами смотрят, пускай обретают. Сложность, конечно, в том, чтобы соединить комедию и трагедию".
А вот художник-сценограф Лидия Малашенко с мэтром режиссуры работала впервые. Несмотря на то что за плечами около 50 постановок.
Лидия Малашенко, художник-сценограф:
"Там есть узнаваемая репродукция знаменитых художников, некоторые из них в измененных масштабах для создания большего эффекта. И, собственно говоря, картины, сценографии просто коррелируют в общей цветовой гамме с небольшим количеством ярких акцентов на главных героях".
Театр-студия киноактера - уникальная площадка в Беларуси. Здесь сочетаются традиции театрального искусства и кинематографа, это место для экспериментов и новаторских постановок.