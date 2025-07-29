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В Беларуси стартовали съемки фильма "Переломный момент"

В Беларуси стартовали съемки фильма "Переломный момент". Киностудия "Беларусьфильм" представит сагу о спортсмене в академической гребле.

Над созданием нового проекта работает на 100 процентов белорусская команда. Для режиссера Дмитрия Сороки это первый полный метр.

В фильме будут использованы кадры, снятые на 16-миллиметровую кинопленку. Завершить кинопроизводство планируется в течение 2025 года.

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