В Беларуси стартовали съемки фильма "Переломный момент". Киностудия "Беларусьфильм" представит сагу о спортсмене в академической гребле.

Над созданием нового проекта работает на 100 процентов белорусская команда. Для режиссера Дмитрия Сороки это первый полный метр.