В Белгосфилармонии состоялся юбилейный вечер в честь 90-летия Республиканской гимназии-колледжа

Большой зал Белгосфилармонии стал площадкой юбилейного вечера в честь 90-летия Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки. На концерте чествовали педагогов и сотрудников учреждения, которые внесли значимый вклад в развитие музыкального образования.



В этот раз Белгосфилармония зазвучала иначе. Здесь встретились поколения тех, кто 90 лет создавал историю Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки.

В афише произведения белорусских и мировых классиков, оркестровые и ансамблевые номера, камерные и сольные выступления. Открыл вечер концертный оркестр Республиканского музыкального колледжа. Рожденный в 1988 году как учебный, вскоре коллектив стал оркестром европейского уровня. Его гастрольная география впечатляет: Германия, Франция, Бельгия, Великобритания, Бахрейн.

Семь раз оркестр выступал в Париже, 4 на приемах у королевы Елизаветы II, а также играл в Ватикане. Эта сцена как экзамен на зрелость. Здесь звучат произведения мировых классиков в исполнении тех, кому еще вчера аплодировали в школьном зале.

День рождения гимназии-колледжа - 15 октября 1935 года. Созданная как отделение юных дарований при Белорусской консерватории, она стала уникальной ступенью.

Сюда приходят в 5-6 лет, чтобы пройти путь от первых нот до профессиональных выступлений.

Для многих учеников это дебют на большой сцене, а для педагогов - возможность увидеть результат своей работы в едином музыкальном полотне.

Наталия Коротина, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки: "Постоянно проводим конкурсы, мастер-классы, фестивали, круглые столы. Мы всегда оказываем методическую помощь нашим замечательным коллегам из детских школ искусств. Также был награжден почетной грамотой Министерства культуры. Мы всегда ценим то внимание, которое уделяет нам наш учредитель - Министерство культуры Республики Беларусь. Он действительно прикладывает все усилия для того, чтобы наши самые талантливые дети получали самое лучшее образование".