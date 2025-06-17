Премьера оперы "Орлеанская дева" с необычным сценическим решением прошла в Большом

Премьера в Большом театре Беларуси! Будет ли успешным выход "Орлеанской девы", оценит зритель. Это заключительная новинка 92-го сезона. Оперу создавали силами российско-белорусской команды.

Опера "Орлеанская дева" редко звучит на театральных подмостках. Ей действительно уже 144 года. Не все замахиваются на это сочинение Чайковского. Оно действительно очень сложное. Тяжело найти солисток. Но наши талантливые белорусские, сегодня это Дарья Горожанка, прекрасно справилась с этой партией.

Опера идет в ногу со временем. Мы видели на сцене буквально сюжет, который был вписан в современные квартиры, сами наши герои были, что называется, в джинсе. Как они справляются с той легендой о Жанне д'Арк, которую мы все знаем. Безусловно, были и вкрапления из истории, поэтому действительно новая постановка, премьера получилась очень насыщенной. Пообщались со специалистами еще до премьеры, все ли получилось, насколько белорусы талантливы и чем сложна эта опера.

Георгий Исаакян, народный артист России, режиссер-постановщик оперы "Орлеанская дева":

"Мнения зрительские разойдутся, но это правильно, потому что в зале нет некого одного обобщенного зрителя. Есть тысяча очень разных людей. И большое везение, что в труппе оказались орлеанские девы, исполнительницы, которые, мне кажется, совершенно идеально подошли. Ощущение, что для них сочинялся спектакль, хотя понятно, что спектакль сочинялся до того, как мы определились уже окончательно с составами исполнителей".

Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

"Я думаю, что заинтересует зрителей сценическое решение, необычное, очень масштабное. Не скрою, было непросто все это воплотить, и, в общем, достаточно за короткие сроки это все было подготовлено. И даже вчера еще какие-то вещи доделывались, потому что декорации действительно масштабные. И, мне кажется, в истории театра, может быть, и не было даже таких масштабных жестких декораций, как мы их называем, то есть для того, чтобы было как-то достоверно, допустим, церковь, храм почти в натуральную величину".